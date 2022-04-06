Митянина: в Петербурге растет число детей-инвалидов, а рождаемость падает

В Петербурге становится все больше детей-инвалидов и многодетных семей. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила в Законодательном собрании, выступая с отчетом о работе за прошлый год.

По ее словам, рождаемость в Петербурге падает третий год подряд, но число детей и семей с детьми растет за счет миграции.

Всего по состоянию на 1 января 2022 года в городе проживают более 900 тысяч детей.

Также Митянина отметила, что за период пандемии коронавирусной инфекции в Петербурга стало больше случаев домашнего насилия, конфликтов и девиантного поведения.

Напомним, ранее Тосненская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении жителя города Тосно. Следствие установило, что житель Ленобласти с августа по сентябрь прошлого года постоянно избивал и совершал другие насильственные действия в отношении своих детей девяти-, восьми- и семилетнего возраста. Также многодетному отцу вменяют угрозу убийством с применением ножа. Под горячую руку попала старшая дочка.