Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 743 зараженных за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 743 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 506 574 местных жителя. При этом 1 462 114 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 873 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 855 человек. Третье место у Свердловской области — 681 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.