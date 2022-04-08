Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 743 зараженных за сутки

Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 743 зараженных за сутки
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 743 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 506 574 местных жителя. При этом 1 462 114 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 873 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 855 человек. Третье место у Свердловской области — 681 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.

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