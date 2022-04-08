В Ленобласти коронавирусом заразился еще 181 человек

В Ленобласти коронавирусом заразился еще 181 человек
В Ленобласти с каждым днем растет количество зараженных. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 181 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 182 904 случая ковида. При этом выздоровели 175 527 пациентов, в том числе 378 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 452.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 855 человек. Третье место у Свердловской области — 681 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.

ленобласть новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Движение по проспекту Стачек ограничат до середины июля
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию из-за проблем с сердцем
На дамбе в Петербурге водитель превысил скорость до 236 км/ч
Экипаж упавшего в Ленобласти истребителя МиГ-31 выжил
Курс евро опустился ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года
В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка
В Ленобласти разбился военный истребитель МиГ-31