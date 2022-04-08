В Ленобласти коронавирусом заразился еще 181 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 181 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 182 904 случая ковида. При этом выздоровели 175 527 пациентов, в том числе 378 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 452.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 855 человек. Третье место у Свердловской области — 681 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.