В Петербурге уничтожат часть имущества госпиталя в «Ленэкспо»

В Петербурге уничтожат часть имущества госпиталя в &#171;Ленэкспо&#187;
Временный госпиталь в "Ленэкспо". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин г

В Петербурге идет подготовка к уничтожению имущества из временного ковид-госпиталя в «Ленэкспо», который закрылся на фоне снижения заболеваемости.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городского правительства.

В пояснительной записке говорится, что на создание временного госпиталя в «Ленэкспо» потратили более 1,3 миллиарда рублей. Из-за значительного снижения заболеваемости COVID-19 госпиталь закрыли, а часть имущества было решено уничтожить в связи его непригодностью для дальнейшего использования.

В сумму входит проведения строительно-монтажных и отделочных работ, закупка и установка оборудования, включая медицинское и прочее. Что именно будет уничтожено в записке не говорится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта сворачивает свою работу.

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