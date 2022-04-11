В России обнаружили 11,8 тысячи новых случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 11 855 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 007 915.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 248 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 371 964 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 26 755 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 239 857.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 652 человек. Третье место у Москвы — 589 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург опустился на третье место по заболеваемости коронавирусом.