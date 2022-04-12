В Ленобласти коронавирусом заразились еще 167 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 167 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 183 605 случаев ковида. Всего выздоровели 177 233 пациента, в том числе 238 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном случае смерти, который подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 459.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 643 человек. Третье место у Москвы — 489 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.