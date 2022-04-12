В Петербурге назначили нового главу администрации Приморского района

В Петербурге назначили нового главу администрации Приморского района
Администрацию возглавил Алексей Никоноров. Фото: Смольный

Администрацию Приморского района Петербурга возглавил Алексей Никоноров.

Распоряжение правительства о назначении Алексея Никонорова на должность главы администрации Приморского района подписал губернатор. Чиновник вступает в новую должность со среды, 13 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее Никоноров занимал пост временно исполняющего обязанности главы администрации Приморского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге назначены новые главы Выборгского, Калининского и Колпинского районов. Главой администрации Выборгского района назначен Виктор Полунин. Сергей Петриченко стал главой администрации Калининского района. А главой администрации Колпинского района назначена Юлия Логвиненко.

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