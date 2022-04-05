В Петербурге назначены новые главы Выборгского, Калининского и Колпинского районов

Назначены главы администраций Выборгского, Калининского и Колпинского районов Петербурга. Согасно распоряжению правительства города, подписанного губернатором Александром Бегловым, главой администрации Выборгского района назначен Виктор Полунин. До этого он работал первым заместителем главы администрации Выборгского района.

Сергей Петриченко стал главой администрации Калининского района, ранее был там первым заместителем главы.

А главой администрации Колпинского района назначена Юлия Логвиненко. До назначения на этот пост она работала заместителем главы администрации Колпинского района.

Напомним, год назад арестовали экс-главу администраций Калининского и Петроградского районов Ивана Громова. Его обвинялив хищении более 165 млн рублей. Чиновник подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию, и его просьбу удовлетворили. Калининским районом он руководил меньше месяца, а до этого пять лет возглавлял Петроградский район.