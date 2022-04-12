Из реки Вуоксы вытащили утопленника

Из реки Вуоксы вытащили утопленника
Труп направили в морг для установления причины смерти. Фото: pixabay

В Ленинградской области выясняются обстоятельства гибели мужчины, труп которого обнаружили в реке в Приозерском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник в 11 утра в полицию поступило сообщение от мужчины. Он сообщил, что обнаружил труп в реке Вуокса напротив деревни Четверяково.

Утопленника вытащили на берег. Прибывшая к месту следственно-оперативная группа установила, что на теле погибшего нет признаков криминальной смерти. Мужчина был одет в черные резиновые сапоги, штаны, подштанники, серую футболку, светлую рубашку, разноцветный свитер и темную куртку. Особых примет нет.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Информацию об этом передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура начала проверку после нападения бродячих собак на ребенка под Гатчиной.

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