В России обнаружили 11,4 тысячи новых случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась 11 432 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 053 359.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 261 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 373 027 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 19 523 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 340 639.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 766 человек. Третье место у Свердловской области — 582 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять пошла в рост.