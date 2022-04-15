Зарубежные компании, приостановившие работу в Петербурге, выполняют все требования Трудового кодекса

Три автопроизводителя в Северной столице приостановили работу, но частично. Фото: Смольный

Три автопроизводителя в Северной столице приостановили работу, но частично. Фото: Смольный

Компании с иностранным капиталом, объявившие о приостановке деятельности в Петербурге, выполняют трудовые обязательства перед работниками.

Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что три автопроизводителя в Северной столице приостановили работу, но частично. Периодически они запускаются при наличии комплектующих. Однако текущая ситуация с поставками не позволяет полноценно выполнять план по производству. Поэтому компании в соответствии с трудовым кодексом РФ выплачивают две трети МРОТа, считая это простоем.

Соловейчик отметил, что большинство зарубежных компаний в Петербурге объявили о сокращении объявили о сокращении инвестиций, PR и маркетинга, но о полной остановке работы речи не идет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что завод Nissan в Петербурге не возобновил работу.