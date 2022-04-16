Петербург лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 671 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 511 478 местных жителей. При этом 1 471 984 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 826 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 634 человек. Третье место у Свердловской области — 574 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.