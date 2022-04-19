За сутки 124 жителя Ленобласти заразились коронавирусом

За сутки 124 жителя Ленобласти заразились коронавирусом
В Ленобласти выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 124 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 184 564 случаев ковида. Всего выздоровели 178 946 пациентов, в том числе 351 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном случае смерти, который подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 470.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 416 человек. Третье место у Воронежской области — 303 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург в очередной раз был на первом месте по числу заболевших коронавирусом за сутки.

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