Коронавирус стал причиной смерти еще 14 человек в Петербурге

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 14 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 18 летальных исходов за сутки. Далее идет Московская область с 7 смертями. В Ленинградской области умер еще один пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 345. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 373 948 человек, в том числе 235 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург в очередной раз был на первом месте по числу заболевших коронавирусом за сутки.