В России обнаружили 8,6 тысячи новых случаев COVID-19

В России обнаружили 8,6 тысячи новых случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась 8 640 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 092 791.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 235 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 373 948 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 16 763 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 407 228.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 416 человек. Третье место у Воронежской области — 303 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург в очередной раз был на первом месте по числу заболевших коронавирусом за сутки.

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