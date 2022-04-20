Станция метро «Звездная» заработала на вход

Станция метро «Звездная» в Петербурге опять работает на вход. Вестибюль работает в обычном режиме, сообщили в метрополитене.

Напомним, в 15:14 из-за просадки напряжения станция закрылась на вход, эксалаторы работал только на подъем.

Пассажирам рекомендовали добираться наземным городским транспортом — автобусами 186, 190 от станции метро «Купчино», автобусами 50, 59, 141 и трамваем 29 от станции метро «Московская».

Напомним, ранее сообщалось, что «Метрострой Северной столицы» в 2022 году начнет строить продолжение зеленой и коричневой линий петербургского метро.