Zara хочет вернуться в Россию

Zara хочет вернуться в Россию
Zara подумывает о возвращении в Россию. Фото: unsplash

Управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания хочет вернуться на российский рынок. Как сообщает EFE, Масейрас отметил, что компания следит за ситуацией на Украине и собирается возобновить сотрудничество при благоприятных условиях.

В России работали 500 магазинов, сейчас они приостановили работу на фоне ситуации с Украиной.

Напомним, стало известно, что на замену закрывшимся магазинам одежды в ТЦ придут местные бренды с продукцией под маркой «Сделано в Петербурге». Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. По его словам, некоторые крупные ТЦ сами начали искать дизайнеров одежды для размещения на освободившихся площадях.

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