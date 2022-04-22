Еще 116 жителей Ленобласти заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 184 905 случаев ковида. Всего выздоровели 179 503 пациента, в том числе 119 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти не умерло ни одного человека от коронавируса. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 470.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 644 человек. Третье место у Московской области — 440 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек.