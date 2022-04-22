В России обнаружили девять тысяч новых случаев COVID-19

В России обнаружили девять тысяч новых случаев COVID-19
В России подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 9 001 человека.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 119 862.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 195 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 374 563 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 13 480 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 451 090.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 644 человек. Третье место у Московской области — 440 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек.

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