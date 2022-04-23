Коронавирус стал причиной смерти еще девяти петербуржцев

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти девяти человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. Далее идет Московская область с семью смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 384. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 374 734 человек, в том числе 171 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор ожидает новую волну COVID-19 в Петербурге после майских праздников.