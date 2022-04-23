В России обнаружили 8,8 тысячи новых случаев ковида

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 8 829 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 128 691.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 171 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 374 734 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 13 030 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 464 120.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 602 человек. Третье место у Московской области — 407 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор ожидает новую волну COVID-19 в Петербурге после майских праздников.