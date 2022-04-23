Вторую часть «Доктора Стрэнджа» запретили в Саудовской Аравии

Новый кинокомикс не прошел цензуру. Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Новый кинокомикс не прошел цензуру. Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Сиквел «Доктора Стрэнджа» не покажут в кинотеатрах Саудовской Аравии из-за персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Супергеройский фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запретили к показу в Саудовской Аравии в связи с наличием ЛГБТ-персонажа. Речь идет о персонаже Мисс Америка (Америка Чавес), которую играет актриса Сочил Гомес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Законы королевства запрещают показ фильмов с демонстрацией любых проявлений ЛГБТ. Новый кинокомикс эту цензуру не прошел.

Также сообщается, что кинокомикс может не выйти в прокат в Катаре и Кувейте, но официального подтверждения этой информации еще не было.

Ранее в Саудовской Аравии запретили показ фильмов «Вечные» и «Вестсайдская история», где также демонстрировались гомосексуальные отношения.

Премьера второй части «Доктора Стрэнджа» в мире запланирована на 5 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Disney прекращает показы своих фильмов в России с 7 апреля.