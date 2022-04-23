Врачи Покровской больницы успешно провели операцию по замене кардиостимулятора

В Покровской больнице провели первую после возвращения к плановой работе операцию по замене кардиостимулятора.

Сердечно-сосудистый хирург Покровской больницы Илья Репников рассказал, что в медучреждении довольно редко проводят реимплантацию кардиостимулятора. Во время работы больницы в качестве ковид-госпиталя такие операции продолжали проводиться, но в меньшем количестве. Слова врача приводит комитет по здравоохранению Петербурга.

По словам Репникова, при длительном нахождении в теле пациента на устройстве может образоваться соединительная ткань. Из-за этого на операцию уходит больше времени, поскольку эту ткань нужно аккуратно рассечь, а после достать кардиостимулятор из тела. Если с параметрами электродов, которые были помещены внутрь сердца, все в порядке, то менять их не требуется.

«Сегодня обошлось удачно, все электроды у пациента функционируют нормально, и мы просто заменили кардиостимулятор», — добавил хирург.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.