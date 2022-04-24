В Пасху в Петербурге похолодает до плюс 12

Вчерашний день, 23 апреля, был последним солнечным днем в этом апреле. Об этом в телеграм-канале написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, антициклон снова уходит в Северную Атлантику, вместо него приходит серия циклонов, которые испортят в Петербурге погоду до конца месяца.

Сегодя, в Пасхальное воскресенье, в городе пока солнечно, но уже очень холодно. К вечеру пойдут дожди, усилится ветер, похолодает до плюс 12-ти градусов.

В майские праздники, по прогнозу Колесова, тоже будет холодно.

Отметим, из-за теплой погоды в Петербурге ускорилась просушка парков и скверов. Раньше срока открыли для посетителей сквер у Казанского собора.