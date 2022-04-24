Россияне рассказали, какую величину МРОТ считают справедливой

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не менее 43 тысяч рублей, считают москвичи. В то же время в Пензе и Нижнем Новгороде назвали цифру всего в 33 тыс. рублей. Как передает РИА Новости, об этом говорится в исследовании SuperJob.

Согласно опросу, самые высокие запросы к уровню МРОТ — у жителей Москвы. Сейчас они хотят МРОТ в 43,2 тыс. рублей, три месяца назад желали 42,1 тыс. рублей, а в ноябре 2020 года — 40,1 тыс. рублей.

В настоящее время МРОТ в России, по официальным данным Министерства труда и социальной защиты, составляет 12,8 тыс. руб.

Во Владивостоке жители рассчитывают на МРОТ в 40,7 тыс. рублей, в Петербурге — на 39,4 тыс. рублей.

Самую низкую минимальную зарплату хотят жители Пензы: всего 32,9 тысячи рублей.

Всего было опрошено 31,7 тыс. респондентов – экономически активных россиян старше 18 лет.