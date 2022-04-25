Утром в понедельник Петербург «встал»: пробки 7 баллов

Утром в понедельник Петербург &#171;встал&#187;: пробки 7 баллов
Всему виной мелкий дождик. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник утром дороги Петербурга оказались аномально перегруженными. Пробки достигали семи баллов. Возможно, тому виной мелкий дождик. С утра произошло более десяти ДТП. Из-за этого собралась серьезная пробка у станции метро «Лесная», были проблемы на юге города на проспекте Стачек.

На севере пробки на мосту Бетанкура, Тучковом мосту и прилегающих к ним улицах.

Кроме того, на КАД пробка в пять километров из-за ДТП и дорожных работ.

Напомним, по прогнозам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, солнечные дни в Петербурге закончились. По его словам, антициклон снова уходит в Северную Атлантику, вместо него приходит серия циклонов, которые испортят в Петербурге погоду до конца месяца.

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