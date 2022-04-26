В Ленобласти за сутки подтвердили 101 случай коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 101 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 185 326 случаев ковида. Всего выздоровели 180 077 пациентов, в том числе 212 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти не умерло ни одного человека от коронавируса. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 470.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 378 человек. Третье место у Воронежской области — 279 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.