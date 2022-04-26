В России обнаружили 7,1 тысячи новых случаев ковида

В России обнаружили 7,1 тысячи новых случаев ковида
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 7 107 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 151 895.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 176 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 375 237 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 11 899 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 495 382.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 378 человек. Третье место у Воронежской области — 279 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.

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