Петербург опустился на второе место по заболеваемости коронавирусом

Петербург опустился на второе место по заболеваемости коронавирусом
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург сегодня попал на второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 510 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 517 882 местных жителя. При этом 1 479 003 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 626 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 760 человек. Третье место у Воронежской области — 259 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург доставили препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Приложения «Аэрофлот» и Utair удалили из App Store
Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации ООН
Четыре покупателя из ЕС оплатили счет за российский газ в рублях
Кудрин: россиянам в ближайшие полтора-два года будет очень трудно
В Петербурге есть большие запасы оригинальных автозапчастей
Интернет 4G билайн стал быстрее в Ленобласти
Более 500 тысяч россиян возьмут льготную ипотеку в 2022 году
Setl Group сдал первую очередь ЖК «Панорама парк Сосновка»