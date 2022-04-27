Петербург опустился на второе место по заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня попал на второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 510 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 517 882 местных жителя. При этом 1 479 003 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 626 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 760 человек. Третье место у Воронежской области — 259 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург доставили препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса.