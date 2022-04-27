В России обнаружили 7,7 тысячи новых случаев ковида

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 7 705 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 159 600.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 163 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 375 400 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 11 477 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 506 859.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 760 человек. Третье место у Воронежской области — 259 новых ковид-пациента.

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