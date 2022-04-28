В России замораживают строительство новых дата-центров

В России ставят на паузу строительство новых дата-центров. Это связано с отсутствием европейских комплектующих, в частности систем охлаждения. Операторы пытаются перейти на российское оборудование, но пока не удовлетворены его качеством и сроками поставок.

Как пишет «Коммерсант», по итогам первого квартала услуга colocation у операторов коммерческих ЦОД выросла на 25% и продолжит увеличиваться, к июню она может увеличиться еще на 30-35%.

Еще в конце марта стало известно, что после ухода западных конкурентов российские поставщики услуг облачных сервисов начали поднимать цены. Рост тарифов тогда достиг 60–80%.

При этом в отрасли растет дефицит комплектующих для строительства новых дата-центров и поддержки действующих. Азиатские поставщики не могут быстро и качественно заменить европейских.

В то же время спрос на российское оборудование растет.