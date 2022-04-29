Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом: 477 новых случаев

Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом: 477 новых случаев
В Петербурге выявлены новые случаи ковида. Фото: pexels

Петербург сегодня попал на второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 477 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 518 846 местных жителей. При этом 1 480 287 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 569 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 570 человек. Третье место у Подмосковья — 401 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.

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