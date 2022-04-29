В России обнаружили 7,7 тысячи новых случаев ковида

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 7 710 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 174 991.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 161 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 375 727 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 11 041 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 528 963.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 570 человек. Третье место у Подмосковья — 401 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.