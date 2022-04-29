Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza уходят из России

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) уходит из России. Как сообщает «Коммерсант», сейчас компания ведет переговоры с собственниками гостиниц в России о расторжении договоров на управление. Это связано с политическими рисками из-за ситуации на Украине.

При этом компания может избежать штрафов, так как обычно в договорах отельных сетей есть положение об обстоятельствах непреодолимой силы.

По мнению аналитиков, уход IHG может серьезно повлиять на рынок гостиничных услуг. Это связано с тем, что российские операторы не могут позволить себе управлять всем портфелем группы из-за нехватки мощностей.

В России IHG (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) находится в тройке самых крупных гостиничных сетей. Это 29 отелей с 6,6 тыс. номеров.

Ранее сети отелей Hilton и Hyatt заявили, что приостанавливают открытие новых отелей в России.