В России обнаружили 7,3 тысячи новых случаев ковида

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 7 363 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 182 354.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 157 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 375 884 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 11 022 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 538 985.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 485 человек. Третье место у Подмосковья — 301 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.