В России обнаружили 7,3 тысячи новых случаев ковида

В России обнаружили 7,3 тысячи новых случаев ковида
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 7 363 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 182 354.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 157 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 375 884 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 11 022 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 538 985.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 485 человек. Третье место у Подмосковья — 301 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.

новые случаи коронавируса оперштаб пандемия рф смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство РФ смягчило ограничения на экспорт минеральных удобрений
В Петербурге появился радужный ореол вокруг Солнца — гало
Россияне в начале 2022 года чаще покупали умную технику и ноутбуки
Ботанический сад перешел на летнее расписание
Экономист посоветовал россиянам не брать кредиты без острой необходимости
Летний дворец Петра I в Петербурге откроют для посетителей 1 мая
Рубль оказался среди лидеров роста среди развивающихся валют
Живущим за границам россиянам будут платить пенсию через российские счета