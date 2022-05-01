Первого мая в Пулково отменены 20 авиарейсов

Первого мая в Пулково отменены 20 авиарейсов
Первого мая в Пулково отменены 20 авиарейсов. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В воскресенье, 1 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены 20 авиарейсов на вылет, при этом еще 4 задерживаются. Часть самолетов не улетит по российским и международным направлениям.

Восемь из двадцати отмененных рейсов пришлись на период с 00 до 9 часов. Также после после 10 часов отменен вылет в Ростов-на-Дону, Москву, Ижевск, Калининград, Симферополь, Курск, Баку. В 12:40 не полетит запланированный самолет по направлению Гянджа, а в 16:45 — по направлению «Дубай».

Позже будут отправлены рейсы в Анталью на 13:05, в Якутск на 14:20, в Москву на 16:55 и в Сочи на 17:20. По новому времени рейсы покинут аэропорт в 16:05, 16:30, 01:35 и 00:35 соответственно.

Все остальные авиарейсы, как показывает онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что строительство второго терминала петербургского аэропорта Пулково отложили до полного восстановления пассажиропотока.

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