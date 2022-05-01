Жителям России рассказали, к каким изменениям стоит готовиться с мая 2022 года

Май вступил в свои права и приготовил россиянам несколько нововведений. Изменения коснулись ставок по ипотеке, выплат на детей и пенсий граждан.

Пособия от ПФР

Начиная с мая, малообеспеченные семьи, в которых есть дети от 8 до 17 лет, могут подать в Пенсионный фонд России заявление, по которому в последствии будут начислены дополнительные денежные суммы. Так, размер пособия может составить от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, выплата зависит от дохода конкретной семьи. Еще 31 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям, где есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. Закон действует в рамках помощи социальной поддержки нуждающимся.

О материнском капитале для отцов

С первого мая в силу вступает нововведение, которое предполагает получение материнского капитала отцами. Это правило действует в том случае, если мать малыша умерла и при этом не имела гражданства РФ. Кроме того, отцу будет положен маткапитал и в том случае, когда мать оставила ребенка в роддоме и дала согласие на усыновление.

Изменение по ипотеке

С этого месяца меняются условия для льготной ипотеки на новостройки. Теперь ставка снизится с 12 до 9% годовых.

«Известия» рассказали, что аналитики федеральной компании «Этажи» дали оценку ежемесячного платежа по льготной ипотеке, который сократится на 18% благодаря снижению ставок по программе с 12 до 9%. При этом расчет справедлив для кредита на 20 лет с первоначальным взносом 20%.

Также вместе с изменением по ипотеке вводится Центробанком вводится увеличение лимита одной операции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 млн рублей. При этом ежемесячный лимит бесплатных переводов не изменится и составит 100 тысяч рублей.

Пенсионные выплаты

Некоторые граждане России могут рассчитывать на ежемесячное дополнение к пенсии. Выплаты также смогут получить летчики гражданской авиации. Такая надбавка выплачивается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Ежегодную надбавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей к Дню Победы получат проживающие в России участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал режим работы льготных аптек АО «Петербургские аптеки» в период с 30 апреля по 10 мая.