Второго мая в Пулково отменены 18 рейсов и еще 2 задержано

Второго мая в Пулково отменены 18 рейсов и еще 2 задержано. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Второго мая в Пулково отменены 18 рейсов и еще 2 задержано. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково в понедельник задерживаются два рейса, при этом вовсе отменены 18 самолетов.

На настоящий момент из запланированных рейсов уже не состоялось 7. Самолеты не вылетели в назначенную дату в Ереван, Киров, Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону, Анапу.

Согласно онлайн-табло Пулково все остальные рейсы, кроме самолетов на Минеральные воды в 9:30 и в Анталью, который был запланирован на 12:55, будут осуществлены без изменений.

Рейс «Минеральные воды» вылетит из аэропорта с небольшой задержкой, новое время — 9:50. В свою очередь самолет в Анталью отправится в 13:20 вместо 12:55.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что в минувшее воскресенье, 1 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменили 20 авиарейсов на вылет. Еще по 4 направлениям самолеты задержались. Был отменен вылет в Ростов-на-Дону, Москву, Ижевск, Калининград, Симферополь, Курск, Баку.