В Северную столицу прибыл первый чартерный рейс из Казани

В Северную столицу прибыл первый чартерный рейс из Казани. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Северную столицу прибыл первый чартерный рейс из Казани. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, второго мая, из Казани в Санкт-Петербург прилетел первый чартерный рейс.

В конце путешествия пассажиров ждали приятные сюрпризы. Оказалось, что прямо на борту самолета прошел розыгрыш призов, и в результате три победителя получили подарки. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Кроме того, путешественники получили туристические буклеты и карты Петербурга. Глава комитета Сергей Корнев отметил, что чартерная программа направлена на более комфортное, продуманное, интересное и доступное путешествие в Петербург. Следующие рейсы между двумя городами состоятся 3 и 6 мая.

Так, туристам открывается возможность познакомиться с объектами новой культурной и туристской географии Санкт-Петербурга, а также они смогут принять участие в интересных городских мероприятиях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково в понедельник задерживаются два рейса, при этом вовсе были отменены 18 самолетов.