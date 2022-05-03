Коронавирус стал причиной смерти еще 15 петербуржцев

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 18 летальных исходов за сутки. Далее идет Нижегородская область с четырьмя смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксирован один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 525. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 376 292 человек, в том числе 125 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.