В Ленобласти за сутки подтвердили 83 случая коронавируса

В Ленобласти за сутки подтвердили 83 случая коронавируса
В Ленобласти коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 83 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 069 случаев ковида. Всего выздоровели 181 062 пациента, в том числе 84 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 475.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 282 человек. Третье место у Татарстана — 204 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.

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