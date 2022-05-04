В России обнаружили 5 тысяч новых случаев ковида

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 5 093 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 206 167.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 129 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 376 421 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 6 664 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 569 936.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 282 человек. Третье место у Татарстана — 204 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.