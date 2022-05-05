Возвращение Коллекции Морозовых из Франции в государственные музеи состоялось

Возвращение Коллекции Морозовых из Франции в государственные музеи состоялось. Фото: kremlin.ru

Возвращение Коллекции Морозовых из Франции в государственные музеи состоялось. Фото: kremlin.ru

В Россию вернулась Коллекция Морозовых, находящаяся ранее на выставке во Франции. Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты доставлены в государственные музеи.

Экспонаты выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» вернулись в Россию. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы Минкультуры России.

Уточняется, что на выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже, сердце Франции, было представлено 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 — из Русского музея.

Подчеркивается, что транспортировка всех картин, графических работ и скульптур заняла около 20 дней, а последние машины пересекли границу России 2 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще 18 апреля в Российскую Федерацию приехала первая машина с коллекцией меценатов Михаила и Ивана Морозовых.