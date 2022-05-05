В России условия выдачи кредитов гражданам могут ужесточить

Глава комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков выдвинул предложение ужесточить условия, по которым граждане могут получить кредиты.

По мнению Аксакова, банки не должны выдавать новые кредиты тем лицам, которые тратят на погашение действующих 50-60% своего дохода. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Соответствующее заявление глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку сделал на предложение бывшего главы Центробанка Сергея Дубинина, который заявил, что новые кредиты не могут получить граждане, с уже имеющимися долгами.

«Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит, он может не выполнить обязательства», — подчеркнул Аксаков.

По мнению эксперта, необходимо максимум информации о полученных кредитах, поэтому, возможно, лучше запретить выдачу кредитов людям, у которых на их выплату уходит 50-60% дохода. Аксаков заверил, что готов обсуждать с ЦБ и заинтересованными ведомствами это предложение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев порекомендовал гражданам отказаться от получения новых кредитов в случае, если нет острой необходимости.