Банки стали реже давать россиянам кредиты в кризисные времена

В марте на пике кризиса банки в России отказали 75% желающим оформить кредит.

На фоне роста ставок в марте 2022 года банки уменьшили выдачу кредитов жителям России. Как выяснилось, уровень одобрения кредитных ставок упал до минимумов 2014 года, таким образом он составил всего 25%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс». Сокращение одобрений кредитов, прежде всего, связано с постоянными изменениями в экономике.

Отмечается, что по большей части количество одобренных кредитов уменьшилось в в сегментах необеспеченного кредитования. При этом в сегменте ссуд на покупку товаров уровень одобрения опустился до 17%, то сеть более 80% заявителей были не согласны выдать кредит.

Чтобы была возможность купить автомобиль, кредит смогли предоставить только 32% клиентов, в сегменте ипотеки уровень одобрения зафиксировался на 59%.

Также примечательно, что риск-политика банков в случае выдачи ипотеки поменялась незначительно. Так, доля заявок с положительным исходом снизилась всего на 2 п. п., до 59%, таким образом отказы были вынуждены получить чуть более 40% граждан России.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что подобного низкого уровня одобрения кредитных заявок не наблюдалось даже во время первой волны COVID-19 весной 2020 года. В настоящее время банки России поменяли план действий. Отмечается, что они кратно подняли долю отказов из-за санкций Запада и специальной операции на Украине. При этом у них не наблюдается связи ни с кредитной политикой, ни с качеством кредитной истории заемщика.

Лагуткин уточнил, что, как правило, в условиях быстрых изменений кредиторам легче и быстрее не перестраивать свои скоринговые модели, а внедрить ряд простых «правил», позволяющих отказывать целым «пластам» клиентов.

Также в ВТБ добавили, что когда случился рост ключевой ставки ЦБ, ужесточить правила и принять новые решения по кредитам были вынуждены все игроки, а в банке «Дом.РФ», в свою очередь, провели параллель между снижением доли одобрения ипотечных кредитов и снижением количества заявок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с техническими работами операции в сервисах платежной системы Центробанка РФ и Системе передачи финансовых сообщений могут обрабатываться медленнее.