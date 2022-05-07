В Ленобласти за сутки подтвердили 53 случая коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 53 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 257 случаев ковида. Всего выздоровели 181 594 пациента, в том числе 177 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 476.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 387 человек. Третье место у Московской области — 259 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий.