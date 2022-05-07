Минпромторг РФ объяснил, почему табак и алкоголь не вошли в параллельный импорт

Продовольствие, алкоголь и табак не включили в перечень товаров для параллельного импорта из-за опасений роста контрафакта, заявили в Минпромторге РФ.
Как передает ТАСС, российский Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, табака и алкоголя. В ведомстве посчитали, что параллельный импорт такой продукции может привести к росту контрафакта из-за трудностей с идентификацией правообладателя данных товаров.
В связи с этим в список товаров для параллельного импорта пока не включены продукты животного и растительного происхождения, жиры и масла, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и его заменители.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для параллельного импорта.