Минпромторг РФ объяснил, почему табак и алкоголь не вошли в параллельный импорт

Минпромторг РФ объяснил, почему табак и алкоголь не вошли в параллельный импорт
В ведомстве посчитали, что параллельный импорт такой продукции может привести к росту контрафакта. Фото: pixabay

Продовольствие, алкоголь и табак не включили в перечень товаров для параллельного импорта из-за опасений роста контрафакта, заявили в Минпромторге РФ.

Как передает ТАСС, российский Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, табака и алкоголя. В ведомстве посчитали, что параллельный импорт такой продукции может привести к росту контрафакта из-за трудностей с идентификацией правообладателя данных товаров.

В связи с этим в список товаров для параллельного импорта пока не включены продукты животного и растительного происхождения, жиры и масла, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и его заменители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для параллельного импорта.

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