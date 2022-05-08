Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня попал на второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 373 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 522 279 местных жителей. При этом 1 483 958 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 374 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 396 человек. Третье место у Московской области — 309 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий.