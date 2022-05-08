В России обнаружили 5,4 тысячи новых случаев ковида

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 5 447 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 227 666.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 118 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 376 946 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 6 682 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 603 398.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 396 человек. Третье место у Московской области — 309 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий.