Неизвестный пытался изнасиловать 14-летнюю во дворе на Меншиковском

В Петербурге разыскивают мужчину, который напал на 14-летнюю школьницу с целью изнасилования.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в ночь на 8 мая во дворе дома на Меншиковском проспекте в Калининском районе. Полицию вызвала мать девочки.

Школьница рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина пытался ее изнасиловать, но не довел дело до конца и скрылся с места происшествия. С ее слов, преступник неславянской внешности, ростом около 170 см. Он был одет в темную кофту и серые спортивные штаны «Найк».

Информацию о происшествии передали в районный следственный отдел. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в саду Сан-Галли мужчина приставал к школьницам. По подозрению задержан 37-летний безработный мужчина из Архангельской области.